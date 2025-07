“NO HAY LAS CONDICIONES PARA CREAR EMPRESAS NI EMPLEOS, DEBE HABER MAYOR TRABAJO ENTRE EL GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO”: COPARMEX

Pese a que la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche presume la creación de más de 4 mil empleos durante el mes de junio, el presidente de Coparmex en la entidad, Alejandro Risueño Rivas, sostuvo que la realidad económica del estado sigue siendo crítica, sin condiciones adecuadas para el surgimiento o crecimiento de empresas, y por lo tanto, sin bases sólidas para una generación sostenible de empleos.

“Entramos en un círculo vicioso donde no hay condiciones para que las empresas nazcan, crezcan o se desarrollen, y por eso no se generan empleos bien pagados”, declaró Risueño, al advertir que los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi muestran una reducción en la población ocupada, incremento en la desocupación y una preocupante tasa de subocupación.

“No hay incentivos para la formalidad. Hay personas que quieren trabajar más horas, pero no encuentran dónde, y eso indica que la estructura económica no está funcionando. Aunque se anuncien nuevos empleos, muchos son precarios o están fuera de la formalidad, lo cual no resuelve el problema de fondo”, señaló Risueño Rivas.

El líder empresarial llamó a establecer un verdadero trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno para generar condiciones reales de desarrollo económico, con políticas que favorezcan el emprendimiento local, la inversión y la formalización laboral.