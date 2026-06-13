sábado, junio 13, 2026
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CARMEN: CRISIS EN ATASTA POR SAQUEO DE OSTIÓN; EXIGEN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

La extracción ilegal de ostión por grupos de “guateros” provenientes principalmente de Puerto Rico mantiene en crisis a los productores legalmente establecidos en la Bahía de Atasta, denunció José del Carmen Ortiz, presidente de administración de una cooperativa ostionera. Señaló que la situación es crítica debido a que los saqueadores comercializan el producto con restauranteros, mientras las ventas de las ostioneras locales permanecen prácticamente paralizadas.

Explicó que los invasores llegan en lanchas con grupos de hasta seis personas y utilizan grampines para realizar arrastres en zonas de bajería, de donde extraen diariamente entre 20 y 30 sacos de ostión seleccionado. Afirmó que esta práctica ha dejado devastadas al menos tres áreas de producción y pidió la intervención de las autoridades, al advertir que los pescadores locales no pueden enfrentar por su cuenta a quienes realizan estas actividades ilegales.

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