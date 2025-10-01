ASESINAN A MOTOTORTILLERO; PRIMEROS INFORMES INDICAN QUE LO ASALTARON, PERO LA FISCALÍA ASEGURA QUE FUE UNA “BALA PERDIDA”

En la carretera estatal que conduce al ejido El Quebrache, en la región de la Junta Municipal de Francisco Villa (Mamantel), del municipio de Carmen, el mototortillero Jesús B. I., poblador del ejido Ojo de Agua, fue asesinado de un balazo, presuntamente en un asalto, de acuerdo con los primeros informes.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) señaló mediante un comunicado que Jesús habría sido víctima de una “bala perdida”. Tras el reporte de la familia sobre un posible percance de tránsito, al revisar el cuerpo los peritos detectaron una lesión por proyectil de arma de fuego en el costado derecho del tórax y no en la cabeza. La fiscalía basa su hipótesis en la trayectoria descendente, por lo cual no hay indicios de un ataque directo.

El cuerpo fue localizado el martes treinta de septiembre a unos dos kilómetros de El Quebrache, tendido a un costado del camino junto a la motocicleta que conducía. El hecho conmocionó a habitantes de Ojo de Agua, El Quebrache y comunidades aledañas, quienes aseguraron que la víctima era una persona trabajadora y “de bien”.

De acuerdo con testimonios, los familiares pensaron que había sufrido un accidente y lo llevaron al sanatorio, donde habría llegado sin vida. Los médicos encontraron la herida de bala, por lo que avisaron al personal ministerial.

Al sitio del hallazgo acudieron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y peritos de la Fiscalía General del Estado de Campeche para procesar la escena y levantar evidencias. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro en Escárcega para la necropsia de ley.

Aún no se ha confirmado si el caso será investigado como homicidio calificado o deceso accidental.