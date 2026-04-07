ATAQUES CON ARMAS DE FUEGO YA ALCANZARON NIVELES PREOCUPANTES AL AFECTAR A INOCENTES, Y PABLO DICE QUE SON “AJUSTES DE CUENTAS”: ROLDÁN

“NO PODEMOS DISTRAERNOS EN FIESTAS MIENTRAS LA INSEGURIDAD SIGUE CRECIENDO”

Luego de los recientes hechos violentos registrados en Ciudad del Carmen, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), René Roldán Pérez, advirtió que la estrategia de seguridad en el municipio no está dando resultados y que la ola de inseguridad ha aumentado en distintas colonias. “No funcionaron los abrazos, pues pasaron a balazos”, criticó.

El dirigente panista señaló que los recientes ataques con armas de fuego, incluso dos ocurridos durante la Fiesta del Mar, reflejan una situación que ya no puede minimizarse, especialmente cuando hay víctimas colaterales. “Estamos viendo que esta violencia ya alcanzó niveles preocupantes, incluso con personas inocentes afectadas, y eso es lo que más alarma a la ciudadanía”, expresó.

Roldán Pérez cuestionó además las declaraciones del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, quien atribuyó algunos hechos a “ajustes de cuentas”, señalando que esta postura no corresponde a la responsabilidad de un gobierno ante el incremento de la delincuencia.

Asimismo, indicó que delitos como robos a viviendas y comercios se han vuelto recurrentes, mientras la percepción de inseguridad crece entre los habitantes. En ese sentido, señaló que existen zonas identificadas como focos rojos —como las colonias Obrera, Veintitrés de Julio, Manigua y Villas de San José— donde debería reforzarse la vigilancia con presencia permanente, patrullajes constantes y coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

El líder del PAN en Carmen también criticó que no haya una estrategia clara en materia de seguridad y acusó que se ha dado prioridad a eventos públicos en lugar de atender el problema de fondo.

“Los eventos pueden generar derrama económica, pero no pueden sustituir una estrategia de seguridad. Si los delitos siguen ocurriendo, es evidente que algo no está funcionando”, sostuvo.