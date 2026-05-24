domingo, mayo 24, 2026
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BIBY RABELO PIDE MÁS VIGILANCIA EN CANCHA REHABILITADA DEL CERRO DE LA EMINENCIA

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, anunció la rehabilitación de la cancha y el parque ubicados en la colonia Cerro de la Eminencia, como parte de los programas municipales enfocados en la recuperación de espacios públicos y la prevención del delito en la capital.

Durante el anuncio, la edil señaló la necesidad de reforzar la vigilancia en la zona una vez concluidos los trabajos de rehabilitación, con el objetivo de garantizar la conservación del espacio y la seguridad de los vecinos. El proyecto forma parte de las acciones de mejoramiento urbano impulsadas por el Ayuntamiento de Campeche para fomentar la convivencia y el uso comunitario de áreas deportivas.

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