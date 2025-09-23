TRASLADAN INTERNOS DEL CERESO DE KOBÉN A VERACRUZ POR SUPUESTA INGOBERNABILIDAD EN EL RECLUSORIO.

Este lunes 22 de septiembre, en horas de la madrugada, se llevaron a cabo nuevos traslados involuntarios de internos del Cereso de Kobén hacia el Cefereso Número 5, ubicado en la localidad de Villa Aldama, Veracruz. De acuerdo con la información, fueron alrededor de diez procesados los que fueron enviados con el argumento oficial de presunta ingobernabilidad en el Cereso de Kobén y riesgo para el personal penitenciario.

Lo anterior contrasta con lo declarado días atrás por Javier Herrera Valle, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de Campeche, quien aseguró que todo estaba bien en los Ceresos del estado y que incluso no existe sobrepoblación, pues tanto el penal de Campeche como el de Carmen presentan una ocupación menor al 80 por ciento.