EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 04 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO NO LIMPIABA DREN DESDE HACE 5 AÑOS.

Miente hasta la médula la excantinera convertida en secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, en su cínica pretensión de culpar al ayuntamiento de Campeche de la inundación del poblado Alfredo V. Bonfil, pues es la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) la responsable de la limpieza de ese drenaje natural, precisamente porque pasa debajo de la carretera estatal que va a ese poblado.

En su video inculpatorio, la mentirosa secretaria Liz Hernández deja claro que ese drenaje natural “no se atendió en su momento, está lleno de maleza, está lleno de basura y en su momento el presidente de la Junta pidió que fuera atendido”. ¿Por qué no lo atendió la nefasta funcionaria si ya estaba enterada del problema? ¿Por desidia, negligencia o ineficiencia?

De acuerdo con la información obtenida en la hemeroteca de TRIBUNA, la última vez que se dio mantenimiento a ese drenaje fue en el gobierno de Carlos Miguel Aysa González el 7 de octubre de 2020. Desde hace 5 años que asumió la gubernatura Layda Sansores no se limpiaba ese importante drenaje que va de Hopelchén a Hampolol. Ninguno de los tres ineficientes secretarios de Obras Públicas que ha tenido su administración se ocupó de limpiarlo. ¿Por qué?

GABINETE SOLO FUE A TOMARSE FOTOS A BONFIL.

El domingo por la noche, mientras el gabinete Sansorista terminaba de festejar el desinforme de la presidente Claudia Sheinbaum, los pobres pobladores de Alfredo V. Bonfil se inundaban y apresurados buscaban dónde y cómo resguardar sus pocas pertenencias. La causa del desastre, ahora se sabe, fue que el gobierno de Layda Sansores no limpió el drenaje natural, como tradicionalmente se hacía.

Pero el lunes por la mañana, ya que había bajado el nivel del agua y pasado el momento crítico de la inundación, llegaron la maquinaria y las camionetotas de los recién bañaditos funcionarios del gabinete de Layda Sansores, que disfrazados de rescatistas bajaron a tomarse fotos con palas, picos y herramientas de limpieza, como si en realidad hubieran atendido a tiempo esa emergencia. ¡Qué cinismo!

Los funcionarios estatales, encabezados por Liz Hernández, solo fueron a lucrar políticamente con la desgracia de los pobladores bonfilenses. A tomarse fotos con los afectados para promoverse en sus redes sociales. Por cierto, Layda Sansores nunca apareció en la zona del desastre. Su solidaridad termina cuando tiene que enlodarse sus exclusivas sandalias Louis Vuitton.