OPINIÓN: ¿DE QUÉ VIVÍA CAMPECHE… Y DE QUÉ VIVE HOY? | Por: Areli Surisadai Cortez

San Francisco de Campeche.- Miren bien esta foto., sí, hay una turista, sí, hay un mesero, pero ahí estamos todos, ese es Campeche.

ANTES: Éramos estado petrolero, PEMEX 80% del PIB, el desempleo era del 3.1%, la inversión extranjera era de 280 MDD al año, la 59 llena, todos ganaban.

HOY: Nos dejaron atrás, PEMEX 45% del PIB, el desempleo aumentó a 4.8%, la inversión extranjera 95 MDD, cayó 66%, 6 de 10 campechanos en informalidad laboral, pobreza laboral: 41.3% – 4 de cada 10 campechanos no alcanzan la canasta básica, aunque trabajen, el tren ligero va vacío, las mesas de la 59 también.

¿Y DE QUÉ VIVE CAMPECHE HOY?

De su gente, del campechano que no se rinde, de la señora de los panuchos, del joven en moto que hace delivery, de la maestra, del pescador, del mesero, del albañil, de la enfermera, y de INDEPENDIENTES. Esos que nadie conoce, esos sin apellido político, sin padrinos, sin grilla, mientras unos idolatran al que calienta la silla en el clima sin hacer nada, nosotros sudamos en la calle resolviendo, no para la foto, sino para un Campeche digno.

Nos dicen que “nadie nos conoce”. Es verdad, solo conocen al que posa en el clima, no al que suda en la calle.

Campeche no está vencido, está abandonado por gobiernos que no responden.

Campeche no quiere aguantar, quiere PROGRESAR.

El poder no es un cargo, es SERVIR, y se demuestra en la calle, con trabajo.

El Campeche de antes vivió del petróleo, el de hoy sobrevive por su gente.

El Campeche de mañana… lo vamos a construir nosotros.

Esos que nadie conoce, esos somos los independientes los que tenemos la camisa sudada pero la conciencia tranquila, por un Campeche que sea digno, no solo de nombre, por un Campeche que ya no agache la cabeza, hechos, no fotos, servicio, no poses.