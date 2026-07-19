EXPEDIENTE | TRAGEDIA EN SALUD: MUEREN NIÑOS CON CÁNCER

Si en el tema económico el Gobierno de la señora Sansores ha resultado un asqueroso fiasco, lo que ahora está haciendo en el sector salud en verdad que no tiene progenitora.

Una vez más, fueron los ciudadanos, los padres de familia afectados, los niños enfermos que no reciben atención y las asociaciones civiles que los acompañan y apoyan, quienes levantaron la voz para denunciar la criminal negligencia de estos gobiernos de la 4T, que irresponsablemente dejaron sin abasto de medicinas a los pacientes del Hospital Oncológico de Campeche.

Y pese a que papás, niños enfermos, asociaciones civiles y hasta el propio personal médico y de enfermería acudieron a todos los foros a que tuvieron acceso para denunciar el problema, ¿creerá usted, amable lector (a), que la gobernadora Sansores evadió el tema y no le dedicó ningún minuto de su programa del pasado martes?

En lugar de abogar por los niños con cáncer, de ofrecer su mano gestora para abastecer los medicamentos o incluso sacar del presupuesto estatal alguna partida de emergencia para proveer al nosocomio, a Layda Sansores se le hizo más cómodo ignorar a los enfermos de cáncer y defender los gastos superfluos por la instalación de su pantalla gigante para ver el fútbol, y hasta tuvo el cinismo de retar a quienes afirman que todo ese show costó 40 millones de pesos y no los 4.5 mdp que ella argumenta sin pruebas.

¿Por qué sí hubo velocidad para gestionar la compra de boletos para que dos o tres campechanos acudieran a ver un partido del mundial, pero no se ofreció ni ella, ni Esteban Hinojosa, ni Pablo Gutiérrez ni nadie, para comprar algún lote de medicamentos para no suspender los tratamientos de los 800 infantes que son atendidos en el Oncológico?

¿Sorprende su alto grado de irresponsabilidad y valemadrismo? No. En absoluto. Así ha sido siempre, y ese es el sello que le dio a su Administración en estos cinco años.

Por eso tiene razón el diputado Pedro Hernández MacDonald, cuando calificó como “crueldad, podredumbre y derroche criminal” de los gobiernos Federal y Estatal de Morena, por no atender el problema de desabasto de medicamentos oncológicos para menores de edad en Campeche.

Aseguró que el déficit mensual para garantizar tratamientos como el Metotrexato, la Mercaptopurina o los estudios de Enfermedad Mínima Residual asciende a 333 mil pesos, “pero el Gobierno Estatal ha querido recetar la mentira histórica y asquerosa de que no hay dinero, y gastó 40 millones de pesos en pantallas de fútbol, de acuerdo con el Gobierno de Tlaxcala, y 9 millones 350 mil pesos en un barco para fines promocionales”.

El legislador mocista calculó que con esos casi 50 millones de pesos podrían haber financiado más de 7,500 estudios de médula ósea o garantizado el abasto completo e ininterrumpido de tratamientos por más de 12 años, pero este Gobierno prefiere tirar el dinero o repartirlo en prebendas populistas para posicionar a sus “referentes” electorales.

En el mismo tenor se pronunció el presidente de la Fundación “500 Padrinos”, Alfredo Gómez Rueda, quien reconoció el esfuerzo titánico y de enfermería del Hospital Oncológico, y lamentó que lo que falta son quimioterapias e insumos básicos como mercaptopurina, bombas de infusión, suero, metotrexato, heparina y mesna.

La fundación lamentó que, pese a que el 11 de febrero de 2025 se presentó una iniciativa para crear un fondo estatal que garantice el acceso a medicamentos oncológicos, no ha sido aprobada y en ese periodo han fallecido 10 niños. La propuesta incluye la creación de un Registro Estatal de Cáncer Infantil, programas de detección temprana y la garantía de abasto permanente de fármacos, además de apoyo psicológico y social.

La fundación criticó la priorización de recursos en proyectos como el barco de latón en el malecón, en contraste con la falta de insumos y medicamentos en el hospital, y exigió que las becas para estudiantes se conviertan en apoyos médicos efectivos.

Y vaya que tienen razón. Porque si bien es cierto que esta carencia de medicamentos para pacientes oncológicos trascendió de inmediato a la opinión pública por la gravedad del problema y la urgencia de los fármacos, hay que destacar el hecho de que el desabasto es general en todas las instituciones de salud de los corruptos gobiernos de la 4T.

No hay medicamentos ni médicos especialistas, los equipos de rayos X y de tomografía se encuentran en condiciones deplorables, y las citas para atender esos estudios se prorrogan una y otra vez, lo que provoca que la enfermedad se arraigue y crezca, y que cuando le toque turno al paciente, éste ya haya pasado a mejor vida. No es cuento ni vacilada, es nuestra triste realidad.

Y qué fácil es evadir el problema. Decir que el abasto de medicinas oncológicas es obligación del IMSS-Bienestar y no del Gobierno del Estado es el pretexto más cínico para este Gobierno que no escucha a la gente ni le resuelve sus demandas. Pero ¿se esperaba otra cosa de quienes sólo vinieron a saquear la entidad?