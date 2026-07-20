¡TRAGEDIA! PIPA ATROPELLA Y MATA A HOMBRE QUE DESCARGABA MERCANCÍA EN LA PLAZA CENTRALIA; HUYÓ EL CHOFER

Un trabajador originario de Mérida perdió la vida la mañana de hoy lunes tras ser atropellado por una pipa de agua, cuyo conductor se dio a la fuga dejando abandonada la unidad, mientras realizaba maniobras de descarga en el área de servicio de Plaza Centralia, en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima descendió del tráiler que abastecía mercancía a un establecimiento cuando por causas que aún son investigadas, fue arrollada por una pipa de agua de la empresa Ave Fénix. Quedó debajo de las llantas traseras de la unidad y mur¡ó de manera instantánea.

Compañeros de la víctima informaron que ambos habían llegado desde Mérida para entregar la mercancía, y que apenas iniciaban las maniobras cuando ocurrió el accidente.

Señalaron que el fallecido descendió para revisar la descarga y fue alcanzado por la pipa.

Tras el percance, el conductor de la unidad presuntamente abandonó el lugar dejando la pipa encendida, antes del arribo de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil acudieron al sitio para acordonar el área, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, localizar al conductor involucrado y deslindar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente.