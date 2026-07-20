EN COMISIONES LE APRUEBAN A LAYDA CONTROLAR LOS BIENES ASEGURADOS O SUJETOS A EXTINCIÓN DE DOMINIO Y ADECUAR EL CÓDIGO PENAL

-Ahora pasará al pleno del Congreso para su análisis y votación

San Francisco de Campeche.- Mientras actores políticos y ciudadanos recriminan el derroche de recursos en acciones como el barquito de hierro y latón que costó casi 10 millones de pesos, el Congreso del Estado de mayoría morenista le aprobó en comisiones a la gobernadora Layda Sansores el control de bienes asegurados, abandonados, decomisados o sujetos a extinción de dominio y adecuar el Código Penal del Estado.

Bajo el argumento de tener un manejo más claro, transparente y eficiente de esos bienes y de fortalecer las atribuciones de la Unidad para Devolver a Campeche lo Robado (Undecar), fue aprobado dicho dictamen para actualizar la legislación reguladora.

También, se justifica, permitirá que los recursos recuperados por hechos de corrupción puedan destinarse a acciones que beneficien directamente a la población.

El dictamen deriva de la iniciativa presentada por Layda Sansores, y fue aprobado por las comisiones presididas por la diputada Verónica Margarita Roca Méndez, de Procuración e Impartición de Justicia, y el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, de Control Presupuestal y Contable, ahora el dictamen pasará al Pleno del Congreso del Estado. Con la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, todo apunta a que la iniciativa será avalada sin mayores contratiempos.