HASTA EL 2025 SE TENÍAN 784 CASOS DE TUBERCULOSIS A NIVEL ESTATAL, Y HAY PACIENTES QUE ABANDONAN EL TRATAMIENTO: MARCOS BRITO

El abandono o incumplimiento de los tratamientos contra la tuberculosis pulmonar se ha convertido en una preocupación para las autoridades de salud, debido al riesgo de recaídas y de que los pacientes desarrollen resistencia a los medicamentos.

Marcos Brito Vivas, coordinador del Programa de Tuberculosis Pulmonar del Distrito Sanitario para el Bienestar número 3, señaló lo anterior, precisó que hasta el 2025 se reportaron 784 casos a nivel estatal, aunque advirtió que podrían existir pacientes que no aparecen en los registros oficiales debido a que buscan atención particular o no acuden a las instituciones de salud.

En este año 2026, continuó, se ha dado seguimiento a las plataformas de las distintas instituciones de salud, para analizar el comportamiento de los casos, y expuso que uno de los principales problemas detectados es que algunos pacientes dejan de tomar los medicamentos o no concluyen el tratamiento, pese a que la tuberculosis continúa presentándose y puede tener consecuencias graves.

Brito Vivas explicó que el tratamiento contra la tuberculosis requiere disciplina y seguimiento, pues generalmente debe mantenerse durante 6 meses bajo un esquema supervisado, y que interrumpirlo puede provocar recaídas y complicar posteriormente el control de la enfermedad.

Entre los principales síntomas de alerta mencionó tos persistente, presencia de flemas o sangre, dificultad para respirar, fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre, ante los cuales se debe acudir a una unidad médica para los estudios correspondientes, pues en ocasiones pueden confundirse con una enfermedad respiratoria común.

Las personas con defensas bajas, adultos mayores, menores de 5 años y pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o condiciones que comprometan el sistema inmunológico, pueden presentar mayor vulnerabilidad ante la tuberculosis, alertó.

El coordinador recalcó que la tuberculosis es curable cuando el tratamiento se cumple adecuadamente, pero abandonar los medicamentos puede generar resistencia y hacer más difícil combatir la enfermedad.