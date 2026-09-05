DIPUTADO DE MORENA PRESUME QUE REGALÓ LÁPICES A ESTUDIANTES DE TAMAULIPAS EN EL INICIO DE CLASES

En un video donde aparece muy sonriente y que circula en redes sociales, el diputado de Morena en Tamaulipas, Claudio de Leija, presumió la entrega de lápices a estudiantes, como parte de los apoyos que otorgó por el regreso a clases.

En las imágenes, se ve junto a él a un varón sosteniendo una caja de cartón, en cuyo interior al parecer llevó los instrumentos de escritura o dibujo.

Video: Hoy Tamaulipas.