REPORTA DESAPARICIÓN DE SU HIJA TRAS PEDIR INDRIVE, Y DENUNCIA QUE LA FISCALÍA HACE ESPERAR HORAS PARA PASAR REPORTE

A través de sus redes sociales, una madre de familia reportó la desaparición de su hija, quien pidió servicio de un Indrive ayer a las 10 de la noche, y pidió la colaboración de la ciudadanía para localizarla, pues, denunció, fue a la Fiscalía pero hacen esperar horas para reportarlo.

La mamá escribió: “Por favor ayúdenme a compartir. Mi hija tomó un InDrive desde las 10 p.m. Me mandó esta foto avisando que ya venía a la casa, pero no llegó. Ya fui a la Fiscalía, pero te hacen esperar horas para poder reportarlo”.

Ella tomó el InDrive en el mercado, y vestía short de mezclilla, una camisa negra de manga larga con mangas blancas y tenis blancos, detalló, y para cualquier información dejó disponible el número 9811141412.

Por su parte, mediante un comunicado la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó la noticia, precisó que se trata de una menor de edad e informó que a través de Mujer Valiente se trasladaron a la colonia Polvorín, de donde recibieron el reporte, para atender a la familia y coordinar acciones de búsqueda con el C5.