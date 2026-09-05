sábado, septiembre 5, 2026
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RAPIÑAN CARGA DE TRÁILERS QUE CHOCARON EN LA CARRETERA ESCÁRCEGA – VILLAHERMOSA 

ESCÁRCEGA.- Un accidente entre dos unidades de carga pesada generó afectaciones a la circulación sobre la carretera federal Escárcega–Villahermosa, a la altura de la comunidad La Esperanza, donde parte de la mercancía quedó expuesta y fue objeto de rapiña.

El percance ocurrió por causas aún no determinadas, dejando daños en los tráileres involucrados y provocando la interrupción momentánea del tránsito vehicular en esta vía federal.

Tras el impacto, pobladores y automovilistas acudieron al sitio y comenzaron a tomar parte de la carga que quedó dispersa, antes del arribo de las autoridades.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para atender la situación y liberar el paso a los vehículos que circulaban por la zona, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a los viajeros. Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas, así como el monto de los d∂ñøs materiales ocasionados por el accidente.

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