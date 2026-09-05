Se trató de una acción orquestada, planeada y ejecutada desde el Palacio de Gobierno. ¿Cuánto les costó? Eso no lo sabremos, pero de lo que si estamos seguros es que el dinero salió de la oficina de la gobernanta…

–“Estos estrategas políticos de la 4T son tan tontos y tan burdos para la guerra sucia, que el objetivo que persiguen se pierde y el asunto se les revierte”, reflexionaba el bolero don Memin luego observar las imágenes de los “ciudadanos” que fueron a manifestarse contra la alcaldesa la bella Bibiana y el diputado Paul cuando llegaban a la sala de juicios orales.

–“De pena ajena esa “protesta ciudadana” coincidió su comadre doña Chela que estalló en sonora carcajada al mirar la imagen de una de las manifestantes que se plantó, pero con la cartulina al revés, con lo que se demuestra que estos porros del bienestar también son un fracaso.

–“Además, esos supuestos “manifestantes” se presentaron con la cara cubierta con pasamontañas y en sus carteles escribieron insultos contra los funcionarios que acudieron a la audiencia judicial, es decir se trató de una acción orquestada, planeada y ejecutada desde el Palacio de Gobierno. ¿Cuánto les costó? Eso no lo sabremos, pero de lo que si estamos seguros es que el dinero salió de la oficina de la gobernanta” aseguró el viejo Julián.

–“Eso, y que la desesperación ya les hizo perder .la cordura, añadió el poeta Casimiro porque además son incongruentes y contradictorios, ya que cuando se trata de ataques contra los funcionarios guindas por sus ridículas comparecencias, de inmediato salen a pedir civilidad política y respeto, pero cuando son sus adversarios, no se tientan el corazón para llegar a las ofensas e insultos”, lamentó.

–“Que la planeación de esa “protesta” provino del gobierno de la Tía, razonó el rechoncho lustrador de calzados, lo demuestra el hecho de que no cualquier ciudadano común está enterado de las fechas y horas de este tipo de audiencias judiciales. Es más, no cualquiera puede ingresar a esa área, pero a ellos todo se les facilitó e incluso los trasladaron en vehículos de gente del Gobierno ya que llegar hasta la sala de juicios orales es muy complicado”, recordó.

–“Ahora veremos la segunda parte de esta burda guerra sucia, con los medios matraqueros al servicio de la Tía magnificando la “protesta” de estos cuatro o cinco porros del bienestar, y gritando a los cuatro vientos que “el pueblo repudia a sus autoridades municipales”, o sea, ellos lo tocan, ellos lo bailan y ellos solitos se aplauden” reflexionó don Julián.

–“No queda la menor duda de que todo fue orquestado desde la oficina de la Tía gobernanta, coincidió doña Chela y después de constatar está acción de mala leche, solamente me queda advertirles que fueron ellos los que lanzaron la primera piedra y que quien se lleva se aguanta, así que luego no empiecen con sus lamentos y quejas” amenazó.



