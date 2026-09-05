MOTOCICLISTA RESULTA LESIONADO TRAS CHOCAR CONTRA VEHÍCULO EN SAMULÁ

Un joven motociclista de aproximadamente 22 años resultó lesionado tras protagonizar un accidente de tránsito en la calle 12, entre 19 y 21, de la colonia Samulá.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba sobre la calle 21 y al llegar al cruce con la calle 12 presuntamente no realizó su alto correspondiente, por lo que fue impactado por un vehículo MG que transitaba con preferencia.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta sufrió una fractura en la pierna izquierda, en la zona donde recibió el impacto. Paramédicos del SAMU acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un centro médico para su atención especializada.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho de tránsito y realizaron las diligencias para turnar el caso ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinarán responsabilidades.