¡REPROBADO!: 4 ESCUELAS NO INICIARON CLASES POR MEJORAS ELÉCTRICAS: ESTEBAN YAM; ¿POR QUÉ NO LAS HICIERON DURANTE LAS VACACIONES?

Sin aclarar por qué no se realizaron dichas labores durante las vacaciones, el director de Educación Básica, Esteban Yam Cauich, reportó que en 4 escuelas no iniciaron clases por temas de mejoras, de actualización del sistema eléctrico, y no por desperfectos.

Aseguró que hoy se tiene mucho menos escuelas vandalizadas con respecto a otros años, y respecto a las labores de mejoras, explicó que en algunos planteles instalan transformadores, pues “estamos climatizando todas las escuelas y se requiere infraestructura eléctrica que soporte la cantidad de equipos”.

Yam Cauich explicó que en Hecelchakán hay una escuela donde será instalado un transformador, ante lo cual los niños tomaron clases en horario reducido, es decir, los niños son retirados antes que los afecte el calor.

Sobre la matrícula, dijo que en Campeche ha bajado un poquito, de entre 2 y 3 por ciento aproximadamente, pero es mínimo, y es un fenómeno a nivel nacional.

Es un fenómeno que se está dando a nivel nacional, ya no hay tantos niños como en otra época, quizás sea la planificación familiar o que estamos en otros momentos, expresó Yam Cauich.