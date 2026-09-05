SI PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA QUEDA A CRITERIO DEL JUEZ DE CONTROL, SERÁ HERRAMIENTA DE PRESIÓN O CASTIGO POLÍTICO CONTRA MEDIOS: ELOY

-“PRIMERO DEBIERON ESCUCHARNOS PARA CREAR LA LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS”

El representante del Colectivo Campeche por las 40 Horas, Eloy Romero Acuña, criticó que la propuesta de ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos haya sido redactada antes de consultar a los sectores que pretende proteger, y que la prisión preventiva justificada pueda quedar a criterio de jueces de Control, porque sería herramienta de presión política o de cast¡go político contra medios y activistas.

Cuestionó que la prisión preventiva justificada pueda quedar al criterio de los jueces de control, pues podría convertirse en una herramienta de presión política o de cast¡go político contra activistas, y consideró contradictorio crear una ley para proteger a periodistas y defensores mientras sus disposiciones puedan favorecer su criminalización.

Durante las mesas de trabajo del portal “Proteger la Dignidad” del Foro de Escucha y Compilación para la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, periodistas y activistas plantearon que primero debieron escucharse sus necesidades y, a partir de ellas, construir la legislación, refirió Romero Acuña.

Entre las principales observaciones, pidió que la aplicación de la ley no dependa del presupuesto estatal y que la protección alcance también a equipos de redacción, colaboradores y personas vinculadas con las actividades de defensa de derechos.

Además, el activista propuso proteger los monumentos durante las manifestaciones mediante capas de sacrificio, sin limitar el derecho a la protesta.