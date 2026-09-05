MOTOCICLISTA RESULTA LESIONADO TRAS CHOCAR CONTRA AUTOMÓVIL EN LA LÓPEZ MATEOS

Un motociclista resultó con lesiones menores y se generó caos vial tras accidente por alcance registrado en los cruces de la avenida Adolfo López Mateos con calle Pedro Moreno.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Nissan Versa, color blanco, realizó un alto en el paso peatonal, lo que provocó que un motociclista que circulaba a velocidad considerable se impactara contra la parte posterior derecha de la unidad.

Tras el golpe, el motociclista perdió el control y cayó sobre el pavimento, quedando a un costado de la arteria, por lo que automovilistas solicitaron apoyo a través del número de emergencias. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal para realizar el abanderamiento de la zona, escuchar la versión de los involucrados y evitar otro percance mientras se atendía la situación.

La vialidad permaneció cerrada aproximadamente 25 minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se retiraban las unidades involucradas.