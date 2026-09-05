CASA DONDE PERDIÓ LA VIDA UN TRABAJADOR DE LA COMUNA NO ES MÍA: BARREDA PAVÓN; “NO DEJAREMOS SOLA A SU FAMILIA”

-Pseudoperiodistas intentan desacreditarme porque se acercan las elecciones, afirma

El senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda Pavón, calificó como totalmente falso que sea propietario del predio en Fracciorama 2000 donde el pasado 26 de agosto perdió la vida el empleado de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche, Mizraim Avisaí Valencia Menjivar, tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de pintura, y atribuyó ese señalamiento a un intento de pseudoperiodistas por desacreditarlo al acercarse las elecciones.

Barreda Pavón rechazó categóricamente las versiones difundidas en páginas de pseudoperiodistas que lo vinculaban con la propiedad, y aseverpio: “Basta con ver el Predial, preguntar a los vecinos de quién es esa casa e ir al Registro Público de la Propiedad, y van a ver que eso es total mentira”.

El senador relató que fue al velorio de Avisaí Valencia, para externar sus condolencias a la madre, la esposa y demás familiares. “Le comenté a ella que tiene mi apoyo en lo que necesite jurídicamente. Avisaí era parte importante y fundamental de esta familia, de este proyecto, y no las vamos a dejar solas”, declaró.

Barreda Pavón atribuyó los rumores a un contexto político previo a las elecciones. “Yo no he querido poner nada en mis redes por respeto a la familia de Avisaí, y ya se acercan las elecciones y buscan cómo desacreditar a todos los oponentes”, señaló, y reiteró su llamado a que los responsables cumplan con la familia del trabajador fallec¡do.