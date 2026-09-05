RESOLUTIVO DE LA CODHECAM LLEGÓ TARDE PARA EVITAR QUE MARCELA RESPONDA A DENUNCIAS DE POLICÍAS: RICARDO MEDINA

La resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche sobre el operativo fallido en el penal de Kobén llegó tarde, y tal pareciera que no busca hacer justicia a los policías cuyos derechos fueron vulnerados, sino convertirla en pretexto para encubrir y darle una salida a la jefa policiaca Marcela Muñoz y a los demás responsables, afirmó Ricardo Medina Farfán, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Y aseveró: “Pareciera que el verdadero interés de la Comisión de Derechos Humanos no era hacer justicia, sino encubrir a los responsables, esperar el olvido, hacer que las cosas simplemente pasaran para restarles fuerza y valor a la inconformidad de las personas, y con esto prestarse a encubrir a los verdaderos responsables”.

Medina Farfán sostuvo que por sí misma, la resolución también v¡ol4 los derechos humanos de las víctimas, porque llega tardíamente, a destiempo, cuando los hechos han perdido fuerza y, sobre todo, muchas de las evidencias se han diluido. “Llama mucho la atención que sea hasta este momento, pareciera que la Codhecam se presta más a un juego político que a cumplir su responsabilidad de aplicar la justicia y velar por el interés de las víctimas”, subrayó.

Pareciera que lo que se quiere usar es simple y sencillamente un pretexto para darle una salida a la titular de la Seguridad Pública en Campeche, más que verdaderamente responder a las denuncias presentadas por las mujeres y hombres policías que se vieron vulnerados en sus derechos.

Si verdaderamente la Comisión de Derechos Humanos quiere restituir credibilidad en su trabajo, tendría que venir acompañada esta recomendación con resoluciones que finquen responsabilidad a todos los involucrados y principalmente a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, quien además de ser la titular al mando del operativo, hizo luego lo necesario para negar los actos incorrectos, indebidos, las malas decisiones tomadas por sus subalternos, e incluso acosó y hostigó a mujeres y hombres policías hasta despedirlos injustificadamente, añadió Medina Farfán.