TÓMELO CON CALMA: PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN A PRUEBA | POR FERNANDO A. MORA GUILLÉN

EL OLVIDO DE LA CABEZA FRÍA.

MÉXICO, CAPITAL DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA.

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN A PRUEBA.



Por año y medio la Presidenta Claudia Sheinbaum, hizo algo que el mundo le reconoció: cabeza fría frente a Donald Trump. Mientras Trump amenazaba, ella contenía. Mientras Trump insultaba, ella negociaba. Y funcionó.

Pero en los últimos meses, esa cabeza fría se ha olvidado, y hoy no se ha definido un nuevo modelo para política exterior, y el ejemplo es Sinaloa. Estados Unidos pidió, formalmente, colaboración para la detención de 10 funcionarios de Sinaloa. Funcionarios vinculados, según Washington, con la protección al crimen organizado. ¿La respuesta de Palacio? Solicitar pruebas, y permanecer sin una definición clara.

Esa decisión tiene consecuencias. Mientras la DEA reconoce públicamente a Omar García Harfuch, por su disposición para el trabajo coordinado; en materia comercial, la Presidenta deja que la ruptura con Canadá nos arrastre.

Canadá se levantó de la mesa, porque entendió que la firma de Trump está escrita con lápiz. Y México, que apostó a ir solo en la negociación bilateral, hoy ve el T-MEC en terapia intensiva.

Como bien lo ha advertido la embajadora Roberta Lajous, una diplomática de carrera que sabe de política exterior, lo que hoy tenemos es una complejidad mayor. Ya no es solo comercio. Es seguridad, es confianza, es credibilidad.

Pasamos de la cabeza fría, que nos dio oxígeno, a la política del avestruz, que nos está costando la relación bilateral. Y cuando escondes la cabeza, lo que queda expuesto es todo lo demás.

Tómelo con interés.- Apúntelo: 24, 25 y 26 de noviembre, la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la comunicación política de Iberoamérica, con la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política. Tres días en el Sheraton María Isabel Reforma, donde se va a decidir cómo se ganan elecciones en 2027 y 2028.

Desde 2010, esta cumbre ha marcado tendencia en el continente, y esta edición llega en el momento justo: inteligencia artificial aplicada a campañas, liderazgo, imagen pública, y comunicación gubernamental. Van a estar todos: consultores, estrategas, periodistas, académicos, y políticos. Si usted hace política, ahí tiene que estar. La batalla ya no es por territorio, es por la narrativa.

Tómelo con atención.- En los últimos meses distintos medios de comunicación, han documentado lo mismo excesos en estilos de vida de servidores públicos, o militantes de distintos partidos políticos; así como el mal uso de recursos públicos. Distintos actores inconformes con la información, han puesto en duda o entredicho el periodismo de investigación, el prestigio de medios, e incluso el actuar o profesionalismo de periodistas, y comunicadores.

Se busca culpar a alguien como responsable de que se aborde la investigación; sin tomar en consideración, que la labor del periodista de investigación, es poner al descubierto temas y problemáticas que salen a la luz por sí solas, y que el compromiso de los periodistas es incomodar para construir, no para destruir.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.