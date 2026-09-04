RECLAMAN A LAYDA Y ZOE ROBLEDO POR DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN EL IMSS CAMPECHE

La falta de medicamentos en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche provocó un nuevo reclamo ciudadano contra las autoridades estatales y federales, al señalar que los pacientes enfrentan de manera constante la falta de tratamientos indispensables.

A través de redes sociales, Limberth Basulto acusó que el sistema de salud en Campeche atraviesa una situación crítica, luego de denunciar que cada mes acompaña a sus padres a consulta y nuevamente se encuentra con medicamentos faltantes como insulina glargina, pioglitazona, carvedilol y sertralina.

El derechohabiente dirigió su reclamo a la gobernadora Layda Sansores San Román y al titular del IMSS, Zoé Robledo, al cuestionar cuándo se resolverán las carencias que afectan a quienes dependen de los servicios públicos de salud.

En su reclamo también pidió a la gobernadora dejar de lado, según sus palabras, las “cortinas de humo” y atender las deficiencias en los servicios públicos, e hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que voltee hacia Campeche y supervise el funcionamiento del gobierno estatal, además de solicitar que las autoridades atiendan de manera prioritaria el desabasto de medicamentos que se presenta cada mes.

Criticó que mientras pacientes enfrentan dificultades para obtener sus medicinas, el gobierno destine esfuerzos a eventos y celebraciones, al considerar que la prioridad debería ser garantizar atención médica y farmacias abastecidas.

