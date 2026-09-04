DENUNCIAN FALTA DE MÉDICOS Y COBROS IRREGULARES EN URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE CARMEN

Una ciudadana denunció a través de redes sociales presuntas irregularidades en el área de Urgencias del Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, al señalar que durante la noche no habría encontrado médicos disponibles para recibir atención y acusar cobros por parte de personal de vigilancia para facilitar el acceso.

Esmeralda Pérez Chablé relató que acudió al hospital en busca de atención médica, pero le informaron que no había doctores de guardia disponibles durante ese turno, por lo que tuvo que solicitar apoyo para encontrar otra alternativa médica.

La ciudadana señaló que antes que ella se encontraba una mujer adulta mayor esperando atención desde hacía un tiempo considerable sin ser valorada por personal médico.

En su denuncia también acusó que vigilantes asignados al acceso de Urgencias presuntamente solicitarían pagos de hasta 500 pesos para permitir ingresos prioritarios o realizar excepciones.

Ante la situación, Pérez Chablé pidió la intervención de las autoridades de salud para revisar el funcionamiento del servicio de Urgencias y esclarecer las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes.