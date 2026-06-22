lunes, junio 22, 2026
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EXIGEN QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL INTERVENGAN YA ANTE COLAPSO CARRETERO EN CARMEN

En el Congreso del Estado fue leída propuesta para exhortar a las Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, así como al Gobierno del Estado de Campeche, a través de las secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sedumop) y de Protección Civil (Seproc), a que intervengan de inmediato y corresponsable ante el colapso y deterioro de la carretera federal 180, tramo Sabancuy-Isla Aguada.

Promovida por las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (MC), la exigencia también contempla la rehabilitación de escolleras aledañas y acciones operativas conjuntas en materia vial y de mitigación de riesgos, pues la ciudadanía tiene derecho a la movilidad y se trata de una de las principales vías del Estado.

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