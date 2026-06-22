MOTOCICLISTA CHOCA CONTRA AUTO Y DESATA RIÑA EN CONCORDIA

Un accidente de tránsito terminó en una agresión la tarde de este sábado en el cruce de la calle Alberto Trueba y la avenida Concordia, luego de que el conductor de un automóvil Volkswagen Bora presuntamente no respetara su alto obligatorio y provocara el corte de circulación a un motociclista.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad, cayó al pavimento y, al incorporarse, reaccionó de manera violenta golpeando en al menos dos ocasiones el parabrisas del vehículo con su casco. Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y atender la situación, que dejó daños materiales en ambas unidades.