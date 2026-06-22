lunes, junio 22, 2026
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EL IEEC CONFIRMA QUEJAS DEL VERDE ECOLOGISTA CONTRA LA LAYDA Y MORENA POR VIOLAR NORMATIVIDAD

La consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Clara Castro Gómez, confirmó que recibió 2 quejas contra la gobernadora Layda Sansores y otros partidos, entre ellos Morena, por v¡olac¡ones a la normatividad electoral, mismas que fueron promovidas por el Partido Verde Ecologista de México.

Dijo no poder dar mayor información debido a que todavía están en el análisis de las quejas, pero adelantó que al no estar en un proceso electoral formal, el Instituto a su cargo continúa sustanciando estas quejas y en breve se emitirá un resolutivo como respuesta.

Las quejas, continuó Castro Gómez, se dan como parte de un proceso normal al que pueden acceder partidos políticos y ciudadanos.

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