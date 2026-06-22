lunes, junio 22, 2026
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ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE SE SUMA A LA ASPIRACIÓN DE LA DEFENSA POR DE LA 4T EN CAMPECHE

Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se registró como aspirante a Coordinador Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche, convirtiéndose en el tercer perfil que busca encabezar el proyecto político de la coalición oficialista en la entidad.

El legislador realizó su inscripción a través del Partido Verde, instituto político que forma parte de la alianza con Morena y el Partido del Trabajo. El registro ocurre en un contexto político particular, ya que la dirigencia estatal del PVEM presentó recientemente una denuncia ante la autoridad electoral en contra de Morena y de la gobernadora Layda Sansores San Román, lo que ha evidenciado tensiones entre los aliados de la llamada Cuarta Transformación en el estado.

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