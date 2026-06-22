ANTE LA MIRADA TRISTE DE EMPRENDEDORES, EL DOMO DEL JAGUAR VUELVE A ESTAR DESÉRTICO

San Francisco de Campeche.- El partido entre las selecciones de Noruega y Senegal que es transmitido en estos momentos en el Domo del Jaguar instalado en la Concha Acústica, atrajo apenas a 6 aficionados, lo que generó tristeza en los emprendedores.

Los comerciantes, quienes se resignaron a ver el encuentro ante la falta de clientes, esperan con ansias el partido del próximo miércoles de México contra Chequia, para olvidar por unos momentos el trago amargo en ventas que les ha significado instalarse en la Concha Acústica.