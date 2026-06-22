lunes, junio 22, 2026
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NO HAY UNIDAD NI EN LA FAMILIA SANSORES; REGISTRO DE SESO LOCO EXHIBE DIVISIONISMO EN LA 4T DE CAMPECHE Y MOLESTIA DEL PT

Ciudad de México.- Sonriente, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora morenista Layda Sansores, acudió al registro para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche por el Partido del Trabajo (PT), cuyos dirigentes posaron con él para la foto, a pesar de la insistente narrativa de unidad de la mandataria, y de la cargada de su Gobierno a favor del alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus.

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