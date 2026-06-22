REGISTRO DE CARLOS UCÁN DEMUESTRA QUE PABLO GUTIÉRREZ QUEBRÓ LA UNIDAD EN MORENA

Mientras a nivel nacional la dirigencia de Morena resalta que sus candidatos serán los que tienen mejores perfiles, en Campeche se confirma que no hubo consenso en el anuncio del Gobierno de Layda a favor del alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus para ser el próximo Coordinador de la Defensa de la 4T, ya que el diputado morenista con licencia Carlos Ucán Yam se registró para ser tomado en cuenta en la encuesta.

A diferencia de Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, a Ucán Yam no lo acompañó ningún dirigente o representante de Morena en la foto oficial con el acuse de su solicitud de registro.