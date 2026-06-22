ELIGIÓ EL CONGRESO A LOS 9 INTEGRANTES DE LA COMISIÓN QUE NOMBRARÁN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN

San Francisco de Campeche.- El Congreso del Estado eligió hoy a las 9 personas que integrarán la Comisión de Selección encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por parte de las instituciones de educación superior y de investigación fueron electos: Ramona Lili Ruiz Hernández, Ileana María Chávez Herrera, Liliana García Reyes, Rodrigo León Olea y Víctor Manuel Castillo González.

En representación de las organizaciones de la sociedad civil: Diana del Socorro Piña Amezcua, Martha Adriana Reyes Aldama, Dulce Jesús Aldana Chan y Rebeca del Carmen Alonzo Fleischer.