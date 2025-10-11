LOS 2 PRESUNTOS LADRONES DEL OXXO VIZCAYA SALDRÁN LIBRES A FINALES DE ESTE MES

Tras obtener la Salida Alterna al Proceso (SAP) por medio de la reparación del daño, con lo cual pagarían o devolverían lo que les acusan haber robado, los dos presuntos ladrones del Oxxo Vizcaya de la ciudad capital recobrarían su libertad a finales de este mes de octubre.

Por el momento, Omar “N” y Guillermo “M” se encuentran en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, tras ser vinculados a proceso y sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada desde el domingo 5 de octubre, luego de que el sábado 4 les cumplimentaron orden de aprehensión por robo con v¡ol3nci@.

Desde el miércoles 1 de octubre, personal de la Policía Estatal (PE) los había asegurado, cuando llegaban a su domicilio en Santa Ana y presuntamente les encontraron dosis de m@rigu@na.

Anteriormente, el 27 de septiembre, los elementos de la PE los aseguraron por robo con v¡ol3ncia a Oxxo, aunque no se informó si era el mismo negocio por el que finalmente fueron vinculados a proceso.

A los 2 los acusan del robo de mil 400 pesos y dos celulares, lo que presuntamente estarán devolviendo el lunes 27 de octubre, en la audiencia de SAP, la cual ya está programada.