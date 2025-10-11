¿Y LA GÜERA CUÁNDO?

Hacen cambios en paquete para ocultar que entre los cesados hay uno que desvió millonarios recursos para caminos cosecheros, fertilizantes y semillas. ¿Se irá a disfrutar su impunidad?

“¿Qué sentido tiene hacer cambios sin ton ni son en las dependencias del gabinete estatal, cuando falta menos de dos años para que concluya esta Administración? Preguntó el poeta Casimiro a sus compañeros de tertulia, para arrancar la charla vespertina.

–“Los politólogos lo llaman gatopardismo, respondió de botepronto el viejo don Julián. Y de entrada se define como la estrategia de hacer cambios para que todo siga igual”.

–“O sea, atole con el dedo, baba de perico, taco de lengua”, apuntó a su vez con su estilo de siempre el bolero don Memín. Simular que hay rotación de personas en el equipo de Gobierno, para evitar estancamientos o el acumulamiento de vicios”, complementó.

–“Cortinas o bolas de humo, que no se hagan tarugos, expresó irritada como siempre doña Chela. Hacen cambios en paquete, y de entre las personas sustituidas hay uno, el que estaba en Desarrollo Rural, Ramoncito Ochoa, que se escapa furtivamente sin haber esclarecido los desvíos que le detectaron los auditores del Congreso. ¿Ya devolvió el dinero malhabido? ¿Continuará bajo investigación, aunque ya no ocupe el cargo?” cuestionó.

–“Lo peor de todo es que no hablan con la verdad, añadió el poeta Casimiro. Deben decirnos con todas sus letras las razones por las que esos personajes fueron despedidos, no ocultar las malas mañas y transas en que incurrieron, como el caso de Ramoncito, el “uñas largas” Ochoa. Ojalá que los diputados exijan informes claros al respecto, porque no se vale darles una salida digna, sin que antes devuelvan lo que se robaron” apuntó.

–“Ten cuidado con lo que señalas de ese personaje, aconsejó prudente don Julián. No olvides que a pesar de que los campesinos de Pixtún le demostraron con pelos y señales que se había robado el dinero para hacer un camino cosechero, el tipejo los demandó por daño moral, y los obligó a que retiraran las demandas en su contra. Así se las gastan estos funcionarios cuatroteros, que nos salieron peores que todos sus antecesores” remató.

–No olvides que Ramoncito vino precisamente del partido que estaba en el poder. Fue secretario de Pesca y líder de Congreso en los gobiernos tricolores, y se dice que se despachó con la cuchara grande. Bien decía el Chato e inmortal “Mala Suerte”, que los mismos harán siempre lo mismo” apuntó por su lado el bolero don Memín.

–“Yo creo que está bien que se hagan estos cambios, pero en los lugares adecuados, aseveró por su parte doña Chela. Por ejemplo, en la jefatura de Policía. ¿Cuándo le van a dar cran a la Güera? Es la más nefasta, inepta, prepotente y corrupta de los servidores públicos y la que menos resultados le ha dado al pueblo. ¿Cuándo la corren? ¡El día que lo hagan, me pinto el cabello de guinda para reconocer que por primera vez están haciendo las cosas bien!” prometió.