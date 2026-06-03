miércoles, junio 3, 2026
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MORENA SEGUIRÁ COBIJANDO A ROCHA E INZUNZA MIENTRAS NO HAYA PRUEBAS DE LAS ACUSACIONES DE EU: ARIADNA MONTIEL

Siguiendo la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Mendívil seguirán en las filas del partido pese a los señalamientos en su contra del Gobierno de Donald Trump de presuntos vínculos con el cr¡m€n organizado, pues, aseguró, “vamos a esperar a que se presenten pruebas”.

Y subrayó: “La Presidenta ha planteado con mucha claridad y respaldamos su postura en el sentido de que no somos la piñata de nadie, ni somos el factor de la elección de noviembre de los Estados Unidos, ni permitiremos la injerencia en el proceso electoral del 2027”.

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