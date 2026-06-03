CAMIÓN DEL IMSS CHOCA POR ALCANCE EN LA AVENIDA COLOSIO; SOLO SE REPORTAN DAÑOS MATERIALES

Un accidente de tránsito se registró sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta dejó como saldo únicamente daños materiales, luego de que el conductor de un camión de carga propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no guardara la distancia de seguridad y terminara impactando a un automóvil particular sobre pavimento mojado.

De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió cuando el operador de un camión de tonelada y media, color blanco y con placas del estado, circulaba sobre la calle Ecuador, en la colonia Polvorín, con dirección al barrio de Santa Ana. Al llegar al cruce con la avenida Colosio, el conductor frenó repentinamente, pero debido a las condiciones del pavimento perdió el control de la unidad y se impactó contra la parte trasera de un vehículo Nissan Versa que transitaba delante de él.

Como consecuencia del choque, el automóvil particular presentó daños considerables en la parte posterior, quedando con la cajuela abollada y descuadrada. Ambas unidades permanecieron detenidas sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente la circulación, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al lugar para abanderar la zona, agilizar el tránsito vehicular y recabar información de los conductores involucrados. Posteriormente, se les indicó retirar las unidades de la vía pública y esperar la llegada de sus respectivas aseguradoras para iniciar los trámites correspondientes y alcanzar un acuerdo que evitara procedimientos adicionales ante las autoridades.