NUNCA TE HE VISTO EN EL CAMPO TRABAJANDO POR LOS GANADEROS, LE DICE PUCH A ARMENTÍA; EL MOCISTA RESPONDE: “TE LLEVO AÑOS LUZ EN EL SECTOR”

Luego de que el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, le dijo al recién nombrado presidente de la Comisión de Ganadería, Daher Antonio Puch Rivera, de Morena, que hay que trabajar porque hay pendientes en ese sector, pues lo que se está viviendo es reflejo de abandono, el aludido se ofendió y subió a la tribuna para llamar al mocista Pedro Armentiras, dijo que asume la responsabilidad de lo que está haciendo, y aseguró que nunca lo ha visto en el campo trabajando a favor de los ganaderos, y que en estos días está en marcha un programa de pozos.

Le pidió ser respetuoso, “porque nunca te he visto que te pares a defender a los ganaderos, ni al campo, ni a mencionar lo que estás diciendo. Hoy ser oposición es lo más fácil, y venir y plantear cosas que no tienen sentido, y te diré algo, ayer estuve en Aguacatal y se están haciendo acciones, como el programa de pozos, por eso no dimensiones o no pongas palabras que no son ciertas y ojalá te sumes al trabajo, no sólo acá sino en las reuniones y en el campo”.

En respuesta, Armentía López volvió a tomar la palabra y le respondió que para estar en la Comisión hay que saber bien del tema, recordó que a todos los ganaderos se les pagó en tiempo y forma cuando fue delegado de la Sagarpa, hubo inversión de 13 millones de pesos a la Unión Ganadera, infraestructura y equipamiento, y un ejemplo de algo que no ha ocurrido en esta Administración son las naves de exhibición en Sabancuy, Escárcega, Tenabo, Hopelchén, “y puedo enumerar pero no es momento de temas políticos, sino de cordialidad”.

Créeme, agregó, he hecho más por el sector que tú, lo conozco perfectamente, y sobre pozos en Escárcega mandaron maquinaria pero sin broca, ni para la perforación y han hecho 7 perforaciones en 6 meses, y vine a hablar con respeto de una situación real: hay que preparamos para la temporada de secas, que “si no la conoces, te invito, si no conoces el status fitosanitario, te invito; sino conoces el Siniiga (Sistema de Identificación Individual de Ganado), te invito, pero no me vengas a decir que no conozco de un tema, que te llevo años luz en el sector ganadero, amiguito”.