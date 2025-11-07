SIN ACUERDOS ENTRE PRODUCTORES Y SDA; EXIGEN QUE EL VIERNES ESTÉN MASECA Y HARINERAS

– “NO PUEDE SER QUE UNA INDUSTRIA HINQUE A UN ESTADO”, AFIRMAN.

Productores y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario no llegaron a ningún acuerdo respecto a la cantidad de toneladas que el Gobierno tiene establecido comprarles: 64 mil de las 700 mil toneladas que produce el Estado, sólo hubo firma de minuta-compromiso para sostener de nuevo reunión el próximo viernes a las 11 de la mañana en las oficinas de la SDA, en la que sea incluida gente nacional de Maseca y de otras empresas harineras como Minsa.

Los productores advirtieron que si la próxima semana no hay respuesta favorable cerrarán los 3 puertos, porque no puede ser que la industria hinque a un Estado o a un país, y no es justo que le den prioridad al gringo.

También sentenciaron: “Si para la próxima semana no nos quieren comprar su producción, les regresaremos a sus animales para que se los vendan a los gringos”.