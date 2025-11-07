viernes, noviembre 7, 2025
Lo último:
Locales

ANTE INSISTENTES RECLAMOS CIUDADANOS, SE CONSTRUIRÁ OTRO PARADERO EN SORIANA; “SE ARREGLARÁ, HAY QUEJA DE LA EMPRESA”, ARTEC

San Francisco de Campeche.- Ante las reiteradas quejas y aglomeración de usuarios por lo que califican desorganización y falta de información en el paradero de Soriana, el director de la Agencia Reguladora del Transporte, Eduardo Zubieta Marco, anunció que será construido otro con techo y más grande.

El funcionario informó que se harán ajustes en dicho paradero, que “se movió” por la acumulación de usuarios y quejas por parte de representantes del establecimiento comercial.

“Se va a construir un paradero con techo y más grande, y se analiza dividir la parada en dos para evitar aglomeraciones. Se va a arreglar”, prometió.

También te puede gustar

Llaman a prevenir enfermedades ante temporada de lluvias

CIUDADANOS EXPONEN MÁS ABUSOS DE POLICÍAS, TRAS LA DETENCIÓN DEL EXDIRECTOR DE TRIBUNA

El juicio de amparo, el máximo medio de defensa de los derechos humanos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *