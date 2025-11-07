ANTE INSISTENTES RECLAMOS CIUDADANOS, SE CONSTRUIRÁ OTRO PARADERO EN SORIANA; “SE ARREGLARÁ, HAY QUEJA DE LA EMPRESA”, ARTEC

San Francisco de Campeche.- Ante las reiteradas quejas y aglomeración de usuarios por lo que califican desorganización y falta de información en el paradero de Soriana, el director de la Agencia Reguladora del Transporte, Eduardo Zubieta Marco, anunció que será construido otro con techo y más grande.

El funcionario informó que se harán ajustes en dicho paradero, que “se movió” por la acumulación de usuarios y quejas por parte de representantes del establecimiento comercial.

“Se va a construir un paradero con techo y más grande, y se analiza dividir la parada en dos para evitar aglomeraciones. Se va a arreglar”, prometió.