domingo, junio 7, 2026
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CIRCULA EN REDES: LAYDA DESTACA ENTRE LOS POLÍTICOS CON MÁS PROPIEDADES QUE RESULTADOS: SIN LÍNEA MX

El medio de información digital e independiente Sin Línea Mx, presentó una lista de personajes políticos con más propiedades en la que figura la gobernadora Layda Sansores, con hasta 82 hectáreas y 16 propiedades propias, aunque la oposición acusa 83.

Y agregó: “Prueba número un millón de que la meritocracia no existe: los Duarte acumulan cientos de inmuebles cuando sumieron a sus Estados en la miseria”.

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