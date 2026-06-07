CIRCULA EN REDES: LAYDA DESTACA ENTRE LOS POLÍTICOS CON MÁS PROPIEDADES QUE RESULTADOS: SIN LÍNEA MX

El medio de información digital e independiente Sin Línea Mx, presentó una lista de personajes políticos con más propiedades en la que figura la gobernadora Layda Sansores, con hasta 82 hectáreas y 16 propiedades propias, aunque la oposición acusa 83.

Y agregó: “Prueba número un millón de que la meritocracia no existe: los Duarte acumulan cientos de inmuebles cuando sumieron a sus Estados en la miseria”.