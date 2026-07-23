PACIENTE BAÑADA DE AGUAS NEGRAS TRAS DERRUMBE DE TECHO EN UNIDAD DEL IMSS EN NUEVO LAREDO
Una paciente resultó afectada luego de que el techo de la Unidad del IMSS en Nuevo Laredo se derrumbara a causa de una fuga de aguas negras. El incidente ocurrió en un área del hospital que ya fue cerrada por la autoridad para atender los daños y cubrir la negligencia en las instalaciones.
Hasta el momento no se reportan lesionados graves, pero el hecho ha generado preocupación sobre el estado de mantenimiento de la unidad y la seguridad de los pacientes.
Personal del IMSS trabaja en la reparación del área afectada, mientras usuarios y pacientes exigen una revisión integral de las condiciones de las instalaciones para evitar nuevos incidentes.