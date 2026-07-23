PEDRO HERNÁNDEZ PROPONE QUE DIPUTADOS APORTEN MIL PESOS PARA NIÑOS CON CÁNCER 

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández Macdonald, presentó una propuesta ante el Congreso del Estado de Campeche para que los integrantes de la 65 legislatura donen mil pesos mensuales de su dieta en apoyo a niñas y niños con cáncer.

La iniciativa contempla que los recursos sean entregados directamente a una asociación de 500 padrinos, garantizando transparencia y evitando intermediarios. Destacó que su bancada aportará mil pesos mensuales por legislador, mientras que el Congreso, como institución, podría igualar esta cifra, generando un fondo directo de 70 mil pesos para atender necesidades inmediatas como quimioterapia, insumos y viáticos.

El diputado enfatizó que muchos niños no cuentan con tratamiento oportuno, ni medicinas básicas, y que las familias deben cubrir los gastos, mientras el gobierno no garantiza la atención integral.

Hernández Macdonald hizo un llamado al resto de los diputados para que se sumen a la propuesta, generando un fondo colectivo que permita atender a los menores de manera inmediata y directa, destacando que cada aporte puede marcar la diferencia en la vida de los niños.