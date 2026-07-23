CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPECHE SE REALIZAN SIN PERMISOS Y CON APOYO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SEÑALA ARMENTÍA LÓPEZ

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentia López, denunció irregularidades graves en la construcción de viviendas en Campeche, un proyecto que, según explicó, fue condicionado a que el Ayuntamiento instalara redes internas de agua potable, cumplimiento que ya se había realizado en sectores como Morelos, Lermas y López Portillo, sin embargo, la obra federal no avanzó conforme a lo pactado y se reportó falsamente como concluida.

Advirtió que quienes autorizaron y realizaron estos proyectos deberán responder por las irregularidades y asumir los pagos correspondientes, subrayando que se trata de recursos públicos y compromisos legales que no pueden ser eludidos ni utilizados de manera discrecional por el Ejecutivo.

Calificó la situación como un ejemplo de cómo la construcción se ha realizado de manera ilegal, sin permisos de dictamen municipal ni autorización de Protección Civil, mientras el Tribunal de Justicia Administrativa local, dependiente del gobierno estatal, facilitó la continuidad de la obra.

El legislador recordó que la Suprema Corte ha establecido que ninguna obra puede ignorar los permisos municipales, advirtiendo que se trata de un patrón repetido en otros proyectos como Edzna y el Tren Ligero, realizados bajo decretos que eluden la normativa legal.