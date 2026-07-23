MIENTRAS DIPUTADOS MORENISTAS DISCUTEN POR QUIEN DONA MÁS, DELMA EXIGIÓ QUE EL GOBIERNO ASUMA SU RESPONSABILIDAD EN SALUD
Durante la sesión del Congreso del Estado de Campeche sobre la propuesta de donaciones voluntarias de los diputados para apoyar a niños con cáncer, los legisladores de Morena, Omar Talango Cervantes y Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, debatían sobre quién aportaría mayores recursos, considerando aumentar las contribuciones de mil pesos a cinco mil por legislador.
Sin embargo la diputada Delma Rabelo Cuevas, del PRI, pidió enfáticamente que la discusión no desviara la atención del problema central: la falta de acción del gobierno estatal para garantizar atención médica y medicamentos para los menores enfermos.
Rabelo Cuevas señaló que la salud no puede depender de aportaciones voluntarias de los legisladores y calificó como inaceptable que la falta de recursos y atención recaiga sobre los ciudadanos, mientras los responsables institucionales del Estado permanecen inactivos.
La diputada insistió en que el único responsable de garantizar tratamientos, medicamentos y atención integral para los niños es el gobierno del estado, y que los legisladores no deberían reemplazar funciones que corresponden a la autoridad.