EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 25 DE JUNIO DE 2026

A CONFESIÓN DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS.

En su show del Jaguar de esta semana, Layda Sansores lamentó que su sobrino deschavetado, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, se esté brincando las trancas metiéndose a la sucesión gubernamental. Aseguró que ella no está de acuerdo y que tampoco lo patrocina, pero dejó la puerta abierta en caso de que logre la candidatura. Lea sus palabras:

“No soy madrina ni patrocinadora de ninguna de sus acciones, no me parecen éticas, no juego a dos caras… no he hablado con el profesor Anaya del PT… que sepan a quienes se les acerque Gerardo que no está mandado por mi, que no me representa, que no estoy de acuerdo, que yo si creo en el movimiento de la cuarta transformación (pero) si van a terminar como aliados, pues que bueno que volvamos a caminar por el mismo sendero.”

Y si Layda Sansores no juega a dos caras, ¿quién le da a Seso Loco los millones de pesos para pagar su equipo de campaña? La confesión llegó sin que se la pidan: “Layda mírala que astuta, por un lado, promueve la unidad, que no hayan encuestas, y por otro, pone en otro partido a su sobrinito”. Tal cual. Y hará hasta lo imposible por imponer al Seso Loco. Anótelo.

OBSESIVA AMBICIÓN DE PODER DE LOS SANSORES.

En su trayectoria política, Layda Sansores traicionó a todos los partidos en los que militó, según convino a sus intereses. Dejó al PRI, se fue al PRD, después apoyó al PAN, luego se refugió en Convergencia, a Movimiento Ciudadano, al PT y por último llegó a Morena. Su curriculum habla de su ética, valores y convicciones, por lo que no sorprendió escucharla promoviendo a su sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores. Aquí sus palabras:

“¿Qué es lo que lo motiva a llegar a estos niveles? Que te pases a un partido de la noche a la mañana… habla de valores, de convicciones… la ambición es el origen… se transforma primero en chiste y luego en obsesión… a como diera lugar él tenía que estar en las encuestas para ser candidato a gobernador porque ‘él sí sabe cómo se gobierna a Campeche’.”

Bien citó Layda Sansores que “la política es historia de héroes y traidores”, porque ella toda su vida ha sido una traidora que hoy, en su obsesiva ambición de retener el poder, le clava un puñal a Morena para imponer como candidato a su sobrinito, que no estudió una carrera profesional y fracasó como artista de telenovelas, pero sabe gobernar a Campeche… por eso la economía decrece todos los días. Aquí otro eslogan para su campaña: para que te metan hasta el hueso, vota por Seso.