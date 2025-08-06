ES CLARO QUE EN CAMPECHE FALTA MUCHO POR HACER, RECALCAN

Para el presidente de Coparmex, Alejandro Risueño Rivas, es claro que en Campeche falta mucho por hacer, que se tienen las herramientas pero hay que trabajar en la atracción de inversiones.

Al preguntarle sobre el mensaje de la gobernadora Layda Sansores con motivo de su IV Informe de Gobierno, dijo que se le dio un lugar un poco más importante a la parte económica.

“Creo que se presentan herramientas que pueden funcionar, el tema del polo del Bienestar, que son las zonas económicas especiales que hace muchos años venían pero las cancelaron y ahora las metieron como pueblo de bienestar y así, pero es bueno que ya esté”.

Y continuó: “Son herramientas que pueden servir, con las que podemos ir a buscar esta atracción de inversiones, ir a lograr que vengan empresas a Campeche, pero todavía requiere un trabajo muy arduo y presupuesto para hacer estos viajes e ir a tocar las puertas de estas empresas que buscan dónde relocalizarse, ya sea para atender el mercado de Estados Unidos o el mercado incluso interno de México”.

También se necesita mucho el tema de la construcción, por lo tanto, el tema del agua puede ser bueno que se haya incluido, pero a final de cuentas requerimos que se vaya cumpliendo en tiempo y forma, porque si no obtenemos estas herramientas se complica el lograr esta esta atracción, que es la vía más rápida de generar un crecimiento económico inmediato, finalizó Risueño Rivas.