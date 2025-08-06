miércoles, agosto 6, 2025
Lo último:
Locales

URGEN OBRAS FEDERALES NUEVAS PERO QUE SEAN ASIGNADAS A EMPRESAS LOCALES, PORQUE LAS REALIZAN LOS MILITARES, SEÑALAN

user editor

Ramón Espínola Toraya, presidente de Profesionales Inmobiliarios y expresidente del CCEC, urgió a que en Campeche sean construidas obras nuevas federales pero con empresas locales, “porque se han realizado a través de los militares y no queda nada para los campechanos”.

Por ello destacó que se está por concursar la obra de potable que partirá de Chiná hacia los centros de distribución en la ciudad, y debe ser realizada por empresas locales.

“La situación económica en el país es preocupante, es mala, por eso necesitamos que en Campeche se queden las inversiones, que nuestra gente joven se quede, que no tenga que salir a buscar trabajo, que lo que se haga en Campeche sea realizado por empresas campechanas”.

Dijo que por la base presupuestal, donde el 70 por ciento es federal, el Gobierno Federal decide quién realiza las obras y en ese caso a Campeche lo han tenido abandonado.

Espínola Toraya destacó que han trabajado mucho en obras de carreteras, con calidad, “e incluso asociados con empresas yucatecas hicimos toda la Campeche-Mérida, Campeche-Champotón y Champotón-Escárcega, y llevamos más de 40 años construyendo vivienda”.

También te puede gustar

SEDUMOP IGNORA AVISO DEL SMAPAC PARA REPARAR FUGA EN TRAMO RECIÉN PAVIMENTADO DE LA LÓPEZ MATEOS

Publicad0rTelemar

Gobernador Aysa González acuerda con Diconsa el abasto de alimentos a precios bajos

telemarwebmaster_gs2m70wg

Denunciarán penalmente al Ayuntamiento de Campeche por presunta opacidad

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *