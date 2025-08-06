URGEN OBRAS FEDERALES NUEVAS PERO QUE SEAN ASIGNADAS A EMPRESAS LOCALES, PORQUE LAS REALIZAN LOS MILITARES, SEÑALAN

Ramón Espínola Toraya, presidente de Profesionales Inmobiliarios y expresidente del CCEC, urgió a que en Campeche sean construidas obras nuevas federales pero con empresas locales, “porque se han realizado a través de los militares y no queda nada para los campechanos”.

Por ello destacó que se está por concursar la obra de potable que partirá de Chiná hacia los centros de distribución en la ciudad, y debe ser realizada por empresas locales.

“La situación económica en el país es preocupante, es mala, por eso necesitamos que en Campeche se queden las inversiones, que nuestra gente joven se quede, que no tenga que salir a buscar trabajo, que lo que se haga en Campeche sea realizado por empresas campechanas”.

Dijo que por la base presupuestal, donde el 70 por ciento es federal, el Gobierno Federal decide quién realiza las obras y en ese caso a Campeche lo han tenido abandonado.

Espínola Toraya destacó que han trabajado mucho en obras de carreteras, con calidad, “e incluso asociados con empresas yucatecas hicimos toda la Campeche-Mérida, Campeche-Champotón y Champotón-Escárcega, y llevamos más de 40 años construyendo vivienda”.