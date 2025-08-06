Tómelo con Calma: NISSAN deja sin empleo a más de 5,000 familias en Morelos.

Por Fernando A. Mora Guillén

Fortalecer diálogo bilateral, prioridad para México y Canadá.

Rescatar el valor de los trabajadores Petroleros.

NISSAN deja sin empleo a más de 5,000 familias en Morelos.

Los ministros de Asuntos Exteriores, y de Finanzas e Ingresos Nacionales de Canadá,Anita Anand y François-Philippe Champagne, realizan una visita bilateral a México, con el objetivo de consolidar la asociación estratégica entre ambas naciones.

En el encuentro se abordó avanzar en prioridades claves compartidas, como el crecimiento económico, la seguridad, y el comercio.

El objetivo es fortalecer el diálogo bilateral, con el fin de preparar una próxima visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney a México.

Tómelo con interés.- Este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó las acciones del gobierno federal para rescatar y relanzar a Petróleos Mexicanos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, dio un amplio reconocimiento a los trabajadores petroleros; destacó que en las administradores neoliberales, el contratismo reinó, pero la capacidad de los técnicos petroleros de Petróleos Mexicanos, mantiene en pie a la empresa petrolera que en 2027, será auto suficiente económicamente.

Tómelo con atención. – El miércoles 29 de Julio por la tarde, el segundo turno de la planta NISSAN, fue llamado a la explanada central de las instalaciones. La mayoría de los 2,400 empleados se encontraban en el lugar. Sus sospechas cobraban sentido. La planta que abrió sus puertas en 1966 en el valle de Cuernavaca, cerraría sus puertas.

En total son más de 5,000 familias que dependían de los trabajos directos de la planta, y se estiman en más de 2,000 trabajos indirectos.

En febrero pasado al anunciarse el cierre de la planta de NISSAN en Argentina, el corporativo anunció que parte de la producción del polo sur llegaría a las plantas de México.

Hoy se presume que la producción de la armadora, se concentrará en Aguascalientes, lo que llevará a reemplazar fuentes de empleo de Morelos, aproximadamente 5,000 a Aguascalientes; sin embargo a los trabajadores no se les dio la opción de migrar de un centro a otro, por lo que de momento han perdido su empleo en Morelos, a reserva de ver cuántos empleos se generan en Aguascalientes.

