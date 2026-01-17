El junior Huayito, director de la Artec, está empecinado en ponerle piedritas a la Tía gobernante. Hasta pareciera que es operador político de la oposición…

–“¿Qué necesidad había de provocar otra vez el levantamiento popular con la terquedad inicial de los dirigentes de la Agencia Reguladora de que el descuento en el transporte público para los estudiantes, solo sería para los que estudian en escuelas públicas? ¿Acaso no hay en el Gobierno alguien que tenga un poco de prudencia, inteligencia y sensibilidad política?” cuestionó severamente indignada doña Chela.

–“Queda demostrado una vez más, respondió el bolero don Memín, que este Gobierno está plagado de ineptos. Y aún más, que Huayito, el junior que es director de la Artec, está empecinado en ponerle piedritas a la Tía gobernante. Hasta pareciera que es operador político de la oposición porque ha sabido poner a todo el pueblo en contra de la mandataria”-

–“Por como terminó este conflicto que una vez más puso al pueblo contra el Gobierno, observó el poeta Casimiro, hay que observar que una vez más, el hilo se reventó por lo más delgado, y están culpando a los directivos de la empresa Movibus, de ser los que no querían hacerle el descuento a los estudiantes de escuelas particulares. Lo que olvidan –pero el pueblo lo tiene bien presente—es que fue la propia Artec la que publicó el comunicado donde se precisaba que solo habría descuentos en el transporte para los alumnos de escuelas públicas. ¿Acaso el de comunicación social no debe revisar esos comunicados? Claro que sí, pero están buscando una salida para diluir ese sentimiento de repudio que tal decisión había provocado en el pueblo”.

–“Se prueba una vez más, sentenció don Julián, que tenemos un Gobierno clasista, y funcionarios que discriminan. En el discurso, los guindas dicen que defienden a los pobres de los abusos de los poderosos millonarios, pero en sus acciones demuestran lo contrario. Son falsos e hipócritas además de ineptos” aseveró.

–“Lo peor es que sus errores no los pagan ellos de sus bolsillos, sino el pueblo, porque ahora resulta que, para compensar su torpeza, están analizando que el servicio de transporte para los estudiantes sea gratis. Lo cual parece bueno a simple vista, pero es una medida populista, electorera y hasta chantajista, porque seguramente que cuando estén en campaña, van a pedir que voten por ellos, para que el transporte siga siendo gratuito. Lo que no dicen es que si se toma esa decisión, le van a hacer un boquete a las finanzas públicas, y habrá menos recursos para obras, servicios públicos o programas sociales” lamentó doña Chela.

–“Así son estos gobiernos de la 4T. Nunca piensan en el futuro. Su lema es ‘gasta ahora, y que paguen las consecuencias los que gobiernen después’. Son totalmente irresponsables”, argumentó don Memín.